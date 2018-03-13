Всем известно, что туризм, на который делает ставку Азербайджан – как на одну из основных статей дохода в бюджет, при всей своей коммерческой привлекательности и рентабельности играет так же незаменимую роль в пропаганде и формировании международного имиджа страны.

Да, в нашей стране открывается большое количество отелей, ресторанов, кофеен, решен вопрос с хостелами, значительно возросло количество коллег знаменитого бакинского гида Фуада Ахундова. На первый взгляд, вроде бы все в порядке. О несомненных плюсах этой доходной отрасли в нашей стране говорится и пишется очень много. Но все ли так гладко на самом деле? Ведь, помимо плюсов, существуют, конечно же, и недостатки, и о них тоже стоит поговорить всерьез.

Сегодняшняя встреча с председателем Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахидом Багировым многое прояснила. В своем интервью изданию Minval.az Н. Багиров отметил, что хорошо понимает журналистов, которые пытаются взять интервью именно у представителя частного сектора, потому что именно представитель частного сектора владеет более обширным объемом информации, чем госчиновник, видящий туризм совсем с другой стороны.

— Коммерческий же сектор живет реальностью, знает все минусы и плюсы. К примеру, наша Ассоциация около 10 лет боролась по поводу онлайн-виз: мы постоянно поднимали этот вопрос перед министерством туризма, посылали массу писем, выступали с предложениями. А вообще вопросов всегда очень много, есть и наболевшие темы. К примеру, не так давно я давал интервью, в котором затрагивал наболевшую тему об отелях, требующих справку из ЗАГСа. Да, есть такие отели, но их действия не отвечают мировым стандартам, ибо нигде в мире вы больше не встретите таких вот «правил». Отели, требующие справку из ЗАГСа, относятся с неуважением к нашему государственному паспорту. Хоть мы и защищаем права представителей частного сектора, но это не означит, что при этом нам следует закрывать глаза на подобные негативные моменты.

— Скажите, а чем мотивируют хозяева этих отелей свою просьбу? Менталитетом?

— Именно! Я как правило спрашиваю, в каком веке мы живем вообще? Или в отели приезжают только в тандеме муж-жена? Неужели вы реально полагаете, что люди, которые недавно познакомились, сразу же бегут в ЗАГС? А как насчет встретиться, поговорить, узнать друг друга получше? Из-за этого мне начали звонить с претензиями, что я не уважаю местные обычаи. И я ответил, что я – не госчиновник, а представитель общественности, я имею право голоса – в отличии от госчиновника.

— Знаете, учитывая то, в каком состоянии сегодня находится наш город, я бы на месте туриста сто раз подумала бы, прежде чем приезжать в Баку. Потому что на самом деле существует масса минусов, которые очень сильно раздражают. Я могу перечислить. К примеру, переходы (особенно в районе Зимнего бульвара и 28 мая), где практически никогда не работают эскалаторы. С одной стороны, есть приспособление для подъема инвалидов, с другой стороны — того же перехода его нет. Как это понимать? Автобусы, к примеру, не приспособлены для подъема тех же инвалидов. Я часто выезжаю за границу и наблюдаю совсем другую картину. Да и вообще, дело даже не в инвалидах. Среди туристов, приезжающих в нашу страну, немало пожилых людей, которым трудно самостоятельно подниматься по лестницам. Скажите, вы не сотрудничаете с ИВ Баку, которым могли бы задать все эти вопросы?

— То, что вы озвучили – проблема, конечно, но это минимальная проблема по сравнению с рядом остальных. Да, на самом деле туристы, которые приезжают в нашу страну, тоже имеют проблемы со здоровьем, помимо вопросов о пандусах и приспособления-подъемниках они также запрашивают спецмашины для перевозки инвалидов. Кроме того, запросы поступают в отели – по тому вопросу. Но возможно в люксовых отелях есть система, соответствующая запросам инвалидом. В 2-3-звездочных отелях этого пока нет, что тоже является проблемой. А что касается вопросов в ИВ Баку, то, к сожалению, это не входит в наши полномочия, мы частный сектор, а не государственный. Но я уверен, что представители госсектора такие переговоры уже ведут.

— Вы уверены в этом?

— Конечно. Все эти наболевшие вопросы всегда озвучиваются на наших коллегиях в Минтуризма, они обсуждаются. А с каким энтузиазмом они воспринимаются – это уже другой разговор. Раз в три месяца мы обращаемся в Минтуризма от разных комитетов. При нашей ассоциации функционирует несколько комитетов: по выезду, по приезду, по работе Совета компании, по работе с отелями, и у всех этих структурах собрались директора и руководители органов, которые обращаются с вопросами. Министерство само задает вопросы о проблемах, и в письменном виде им направляются вопросы от каждого нашего департамента. Мы поднимаем все наболевшие вопросы, вплоть до прокладки велосипедных дорожек. Министерство туризма всегда в курсе. Просто тут другой момент: говорить можно много чего, но когда дело доходит до определенной точки, то реакции может не быть вообще. Вопрос о пандусах и прочих приспособлениях для инвалидов мы поднимали еще 6-7 лет назад, во время проведения в Баку конкурса «Евровидение». Понимаете, мы еще молоды в сфере туризма.

— В принципе, достаточно бедная Грузия развивается в туристическом плане стремительно – в отличии от нашей богатой нефтяной страны. Почему мы так поздно начали свое туристическое развитие?

— Не поздно. Все упирается в конкретные моменты, к примеру, в получение визы. Когда был подписан Указ об онлайн-визах? 2-3 года назад. А грузинская сторона распахнула двери для туристов почти 10 лет назад. Не забывайте так же и о том, что Грузии развивать туризм намного легче, потому что в этой стране легализован игорный бизнес. 80% туристов, приезжающих в Грузию, приезжают именно из-за казино.

— Да, наше издание не так давно публиковало заметку на эту тему. И, если честно, очень странно и непонятно: почему гражданин Азербайджана, который может с таким же успехом тратить деньги в своей стране и пополнять казну государства, делает это в чужой стране, тем самым пополняя чужой бюджет. А ведь игорный бизнес для многих стран является основной отраслью дохода в госказну, не так ли?

— Да, конечно же, вы правы. Доходы от игорного бизнеса огромны. Знаете, когда Грузия была еще не столько популярной в сфере туризма, в Баку приезжали грузинские отельеры, представители туристической индустрии, которые завлекали в свою страну очень интересными ходами: предлагали бесплатный проезд в поезде Баку-Тбилиси, предлагали бесплатные номера в отелях. Вспомним турецкий Кипр – было то же самое. Все эти направления были построены исключительно на игорном бизнесе. Я помню Батуми еще в тот момент, когда этот город не был так сильно «раскручен», в нем было всего лишь несколько отелей. И каждый вечер – начиная с 8 часов – все постояльцы шли играть в казино.

— А ваша Ассоциация не поднимала этот вопрос перед Министерством туризма, или все упирается в распоряжение экс-президента Азербайджана Г. Алиева?

— Понимаете, тут вопрос очень деликатный. В нем есть как плюсы, так и минусы. Как бизнесмен, я хочу, чтобы в нашей стране работали казино – пусть не в городе, пусть где-то на островах. Кроме того, существует практика предъявления иностранного паспорта, то есть играть в казино могут иностранцы, а не местные граждане. И если казино пропустит в свои залы местного жителя, то это чревато уголовным делом.

— Получается, что привилегии так или иначе будут только у иностранцев? В 90-е годы был создан очень неприятный прецедент с баром «Адмирал нельсон» около Дворца Г. Алиева. Там висела надпись «Только для иностранцев», что вызывало неприязнь и недоумение у местных жителей, которые тоже хотели быть причастны к «иностранщине» — с ее коктейлями, пивом и прочими удовольствиями. Что приводило иной раз к очень серьезным стычкам. Не кажется ли вам, что открывать (если уж открывать) казино только для иностранцев – это своеобразная дискриминация?

— Я просто озвучил вариант, и не более. С другой стороны, я прекрасно понимаю государство, которое не желает проблем с азартной молодежью. Вот вы говорите, что азербайджанцы массово выезжают в Тбилиси для игры в казино, но на самом деле сегодня этих азербайджанцев всего лишь 10%. Поверьте мне, если казино откроются в Баку, то больше 50% граждан страны будут в них пропадать, а это чревато большими проблемами. Это будут долги, трагедии в семьях. Я лично видел в Тбилиси, как таксист прибегал в казино, просаживал всю выручку, кричал и убегал оттуда. Это тоже не дело.

— Наша страна сегодня переживает так называемую «арабскую весну». Не поймите превратно, я всего лишь имею ввиду нашествие арабов в Азербайджан в качестве туристов. Согласно наблюдениям, и не только моим, но и многих граждан Баку, приезжают, конечно же, далеко не сливки общества, а среднестатистические граждане. И на данный момент Баку очень хорошо подстраивается под прибытие именно арабов: в центре города открыты рестораны с арабской кухней, звучит арабская музыка, кальянов выкуривается столько, что воздух буквально пропитан ароматическим дымом. Скажите, возникают ли проблемы у представителей турагентств с арабскими туристами? Ведь многие наши сограждане считают этих туристов так называемыми «людьми третьего сорта»?

— Да, проблемы, несомненно есть. Никто ведь гарантии не давал, что в Азербайджан будут приезжать только туристы VİP-категории. Если страна развивает туристический бизнес, она должна быть готова ко всему. В Европе, к примеру в той же Франции, в Италии, в Германии, в Испании ив Турции вы можете также наблюдать разношерстный состав туристов. Ведь существует же определенная градация отелей – 3-4-звездочные? Вот вам и ответ: 3 звезды для малоимущих, 4 звезды для представителей средней категории, а 5 звезд – это уже совсем другой уровень, это уже высший уровень. Спрос рождает предложения. Достаточно подсчитать, сколько в стране 3-4-звездочных отелей, чтобы понять – какая категория наиболее любит посещать нашу страну.

— Несмотря на настойчивые призывы объединиться, адресованные Всемирной туристской организацией (WTO) держателям знаков отличия гостиниц, все они уже не один десяток лет продолжают сосуществовать в едином мировом пространстве совершенно автономно, чем запутывают потребителя. А кто устанавливает звездность отелям в Азербайджане?

— На сегодняшний день звездность отелям устанавливает министерство туризма. Сегодня любой предприниматель, который построит себе объект гостиничного характера может зарегистрироваться в Минналогов и начать функционировать – безо всяких справок, лицензий и так далее.

— Да и вопрос с хостелами, как я поняла, уже улажен?

— Да, и напомню еще раз, что первыми тревогу забили мы, через СМИ в том числе. У владельца хотела были проблемы с полицией, потому что был факт жалобы со стороны соседей. Мы предъявили в свою очередь главный аргумент: где написано, что хостел не может располагаться в жилом здании? Хостел же не отель, дорогие мои! Хостел – это дешевая ночлежка, и не более! Где вы видели туриста, который жил бы днями в хостеле? Люди приходят туда именно переночевать. Когда мы объяснили, донесли истинный смысл понятия «хосте”, то убедились, что госчиновники все делали в противовес словам Президента Азербайджана Ильхама Алиева. А ведь господин Президент говорил о том, что ни один чиновник не должен препятствовать развитию ни одному виду деятельности, способствующему развитию туризма в стране. Значит, И. Алиев дал всем предпринимателям зеленый свет, а какой-то госчиновник тормозит развитие и саботирует указ Президента?

— Противостояние хостелам опять составляли люди, ссылающиеся на ментальность?

— Да, конечно! Были и такие. Ведь проблемы прежде всего начинаются с соседей, которые так и говорят: дескать, мы не хотим, чтобы в здании, где проживает моя семья, останавливались туристы. Знаете, с одной стороны я могу понять человека, опасающегося за свою семью. Хотите или нет, но менталитет у нас все же есть. С другой стороны, страна развивается, идет вперед, внедряются новые технологии, новые методы в бизнесе. Надо принимать ситуацию, уметь гармонично подстроиться под нее. Я понимаю, что многие люди продолжают жить прошлым, и это неправильно. С людьми надо говорить, вести просветительскую работу, объяснять, что на самом деле не так страшен черт, как его малюют. На самом деле, проблема была не столь серьезная, чтобы поднимать ее на уровне полиции и уж тем более СМИ. Просто людям свойственно делать из мухи слона.

— Вот еще один вариант проблемы: в некоторых отелях, расположенных не в Баку, а в районах Азербайджана, зачастую бывают споры с постояльцами, которые высказывают владельцам отеля «ФИ» в адрес пар, не имеющих ЗАГС-штампа в паспорте, дескать, мы тут отдыхаем семейно и не хотим, чтобы в соседнем номере проживали незаконные сожители.

— Ну, тут уже ничего не поделаешь, клиенты бывают разные. А что касается хозяев отеля, то если уж они хотят, чтобы все было в этом плане сладко и гладко, то пусть открывают халяльные отели. И постояльцы, недовольные соседством неженатых пар, могут снимать номера именно в таких отелях. В таких отелях нельзя продавать алкоголь, нельзя пить, должны соблюдаться все нормы, необходимые для халяльного статуса. В пример приведу Турцию, где есть халяльные отели, в которых все условия соответствуют Исламу: в первую очередь еда (нет свинины и запрещенных сортов рыб), нет алкоголя, в номерах должны проживать только женатые пары. Если такой отель на берегу моря, то даже пляжи около отеля раздельные для мужчин и женщин. И владелец такого халяльного отеля у себя на сайте или же на «Букинге» обязательно пишет обо всех этих условиях, которые непременно должны соблюдаться постояльцами. Что делают наши, я вам сейчас расскажу. Представьте, что вы иностранец, забронировавший отель в Азербайджане по «Букингу». Даже не обязательно иностранец, местный житель, к примеру. Вы приезжаете в отель, и оппа! Сталкиваетесь с системой запретов, о которых вы даже не были осведомлены заранее. Есть некоторые отели, которые пускают иностранцев, но не пускают местных жителей. Это самая настоящая дискриминация. Получается, что иностранный паспорт более уважаемый, нежели азербайджанский? Я понимаю, что отель – это частный сектор, и никто не имеет права вмешиваться в его дела, ибо есть непременное условие: моя территория – мои правила. Но хозяин отеля при этом не должен забывать о том, что «серединки на половинку» не бывает. Не должны нарушаться права потребителя. А потому либо ты открывай халяльный отель, либо принимай постояльцев по единым условиям. А отсебятина всегда вызывает недоумение и сказывается негативно на имидже страны, куда человек приезжает отдохнуть.

— Когда мы выезжаем за границу, то предварительно бронируем квартиру на «Букинге». И, в первую очередь, знакомимся с правилами, которые являются непременным условием. К примеру, в квартире нельзя курить, нельзя устраивать вечеринки, нельзя приезжать с животными. Кроме того, мы внимательно изучаем состояние квартиры, смотрим на меблировку, на сантехнику, учитываем вид из окна, парковку, близость к автобусным остановкам и метрополитену. Скажите, «Букинг» размещает в своей системе квартиры в Азербайджане? И насколько антураж соответствует действительности?

— Об этом хочется поговорить особо. Не так давно «Букинг» запустил в систему аренды квартиры в Азербайджане. К моему сожалению, все это было сделано без проверки. Ведь сегодня такие объявления размещают не сколько хозяева квартир, сколько арендаторы. И квартиры зачастую оказываются не в том состоянии, которое ожидалось на самом деле. Люди, некомпетентно подходящие к таким серьезным вопросам, не понимают главного: они бросают мощную тень на страну, создают негативный имидж. Очень неприятно читать потом на «Букинге» отзывы недовольных туристов, которые заверяют, что больше никогда не приедут в Азербайджан. Мы связались с «Букингом» и задали им вопрос: почему они включают в свой реестр непроверенные объекты? В свою очередь они спросили у нас: а как нам проверять? В вашей стране нет определенных стандартов, ни один госсектор не дает ни одной справки о том, что объект проверен. С отелями работать легче, потому что хозяин отеля дорожит своей репутацией и репутацией своего заведения. С квартирами – довольно сложно опять же потому, что если она не ваша, и вы ее просто пересдаете, то вам будет абсолютно все равно, что скажет турист. Главное, что сдалась, и вы получили деньги. Даже если один откажется, возьмет другой, тем более – в туристический сезон. Ваш объект в любом случае пустовать не будет. В Азербайджане есть группа лиц, занимающихся арендой квартир и пересдающих эти квартиры туристам. И зачастую информация, которая предлагается для первичного ознакомления, не соответствует действительности вообще. Помнится, в нашу Ассоциацию обратился турист, который рассказал, что при просмотре информации о квартире в центре города, которую он позже снял (и сильно пожалел об этом) все было идеально: шикарная сантехника, отличная мебель. Мы пришли с проверкой – ужас! Унитаз поломан, кафель отколот, краны не работают! Зато на картинке, которая была размещена на сайте, все было просто идеально.

С учетом всего вышесказанного, на сегодняшний день очень трудно развивать туризм – и это несмотря на тот факт, что господин Президент несколько лет назад отменил все виды лицензий, касающихся туристического бизнеса. Мы приветствовали этот шаг, были очень рады, что бюрократия не сможет больше мешать бизнесменам. А оказалось, что это распоряжение дало зеленый свет не только честным бизнесменам, но и лже-предпринимателям, мошенникам и аферистам, создающим негативный имидж для страны. К сожалению, так же много граждан, сталкивающихся с этой проблемой, проживает в Азербайджане. Они, как правило, связываются с такими «фирмами» посредством соцсетей «Инстаграм» или «Фейсбука», клюнув на рекламу, пытаются сэкономить сотню манатов, и в результате получают очень неприятные сюрпризы. Скажем те же самые «туры». Сколько было случаев, когда гражданин, приезжая в аэропорт, понимал, что приобрел за свою честно заработанную наличку не тур, а простую бумажку. Были случаи, когда граждане вылетали в другую страну, но по приезду убеждались в том, что их отель не оплачен. И таких случаев очень много, особенно они участились за последние 2 года. И как минимум несколько раз в неделю мы встречаемся с обманутыми туристами.

— Я хочу затронуть еще одну очень серьезную проблему, которая, если честно, уже превратилась в огромный наболевший мозоль. Вы когда-нибудь слышали о так называемой «мафии таксистов» в аэропорту?

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Яна Мадатова

Mimval.az