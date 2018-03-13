Глава министерства внутренних дел Великобритании Амбер Радд проведет экстренное совещание членов кабинета министров, на котором будет обсуждаться расследование отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к правительству Британии.

«Радд возглавит совещание, которое запланировано на 11.30 утра (15.30 по бакинскому времени) вторника. Участники встречи обсудят ход расследования (отравления Скрипаля)», — сказал источник.

Совещание станет пятой встречей высокопоставленных руководителей Великобритании, на которой будет обсуждаться нападение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.