Установлены имена пострадавших во время аварии микроавтобуса в Ширване.

Как передает Report, во время аварии в автобусе было 11 человек, включая водителя.

В результате аварии пострадали 5 человек: Ханкишиева Тунзаля Адиль гызы, Алиева Лятафят Шахгусейн гызы, Дадашова Шаргия Абиль гызы, Велиева Гюлюстан Фазиль гызы, Мирзаева Севда Худаверди гызы. Пострадавшие были доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Пострадавшие — жители Сабирабадского района.

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Сегодня утром в Ширване произошло ДТП в участием микроавтобуса.

Как передает АПА, двигающийся по маршруту Ширван-Сальян микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем марки «Камаз», принадлежащий компании «Şirvan oil».

В результате находящиеся в микроавтобусе 15 пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту проводится расследование.