Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Ирана, введенные исполнительными указами президента США в 1995, 2010 и 2012-2013 годах.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом, санкции продлены на год, начиная с 15 марта 2018 года, когда истекает очередной годовой срок их применения. В качестве причин продления санкций названы «действия и политика правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержка международного терроризма и нарушения прав человека».

В тексте отмечается, что речь не идет о санкциях, снятых с Тегерана после реализации соглашения об иранской ядерной программе.