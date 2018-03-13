Вашингтон внимательно следит за ситуацией с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и воспринимает её «очень серьёзно», заявили в Белом доме, не взявшись утверждать, кто может стоять за этой атакой.

— Применение настолько летального нервно-паралитического вещества против подданных Великобритании на британской территории — это беспредел. Атака была безответственной, бездумной и дискриминационной. Мы решительно осуждаем это, — отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По её словам, США готовы оказать содействие Великобритании в расследовании.