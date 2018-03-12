Сегодня в Берлине прошел третий тур турнира претендентов по шахматам, в котором принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Как передает «Азериспорт», в очередной игровой день наш соотечественник встречался с Фабиано Каруаной. Оба соперника шли в лидирующей группе, так что встреча получилась довольно принципиальной.

Третий тур турнира претендентов:

Фабиано Каруана (США) — Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) — 0,5:0,5

Сергей Карякин (Россия) – Александр Грищук (Россия) 0,5:0,5

Левон Аронян (Армения) – Владимир Крамник (Россия) 0:1

Уэсли Со (США) – Динг Лирен (Китай) 0,5:0,5

Турнирная таблица: Крамник — 2,5 очка, Мамедъяров, Каруана — по 2, Динг Лирен, Грищук – по 1,5, Карякин, Аронян — по 1, Со — 0,5.