Медики провели исследование и нашли успокоительное, которое снимает стресс у студентов во время сессии и экзаменов. Об этом сообщает портал «Дни.ру» со ссылкой на исследование Stress and Health.

Так, учёные пришли к выводу, что лучше всего будет успокаивать учащихся «пет-терапия». В частности, речь идёт об играх и уходом за животными.

Сейчас «кабинеты» четвероногих «психологов» начали появляться не только в больницах, но и в учебных заведениях. Преподаватели и студенты отмечают, что животные в действительности помогают им справляться с негативом и стрессом.

Учёные также отмечают, что такую терапию лучше всего применять в действительно сложных периодах, когда студенты чувствуют настоящий стресс.

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