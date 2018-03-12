Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вызвал посла России в Лондоне Александра Яковенко и потребовал от него в течение суток дать ответ о версии отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом, согласно информации «Медузы», на выступлении в парламенте заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

По ее словам, России предложено ответить, какая из двух возможных версий отравления Скрипаля верная. Наиболее вероятной Великобритания считает версию о причастности России к отравлению Скрипаля, но Мэй не исключила, что нервно-паралитическое вещество российского происхождения, которое применялось при покушении, могло быть украдено из лабораторий.

Мэй также объявила, что Великобритания даст ответ о мерах в связи с отравлением Скрипаля в среду, 14 марта.