Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Таким образом отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает РИА Новости

«Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дело — про (экс-офицера ФСБ Александра) Литвиненко, (олигарха Бориса) Березовского, (бизнесмена Александра) Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле», —добавила она.

«Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны», — заключила Захарова.

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