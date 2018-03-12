Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что высока вероятность причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом она сказала на заседании, трансляция которого велась на сайте британского парламента, сообщает «Дождь».

Она отметила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного типа, который разрабатывался в России. По ее словам, оно принадлежит к группе веществ, известных как «Новичок».

Мэй не исключила, что вещество могло быть украдено из российской лабаратории, и расследование произошедешго продолжается.

Она добавила, что о возможных ответных мерах в отношении России будет объявлено 14 марта.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта днем на лавочке без сознания у торгового центра в Солсбери. Их госпитализировали, врачи оценивают состояние пострадавших как критическое. Кроме того, от вещества, которым были отравлены Скрипали, пострадал сотрудник полиции.