Гимнаст Олег Степко, который на Олимпиаде 2012 года в Лондоне представлял родную Украину, а на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро выступал за Азербайджан, на днях получит паспорт России. Об этом рассказал личный тренер спортсмена Владимир Кочнев.

— Длительный процесс оформления российского гражданства практически завершён, мы ждём, что в самое ближайшее время он получит уже паспорт, — цитирует его ТАСС.

По словам Кочнева, сразу после получения паспорта 23-летний гимнаст выступит на Чемпионате России в Казани. В том случае, если Степко хорошо себя проявит, то сможет претендовать на место в национальной сборной РФ.

Родившийся в Запорожье гимнаст в 2013 году принёс Украине золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях, в 2015-м завоевал для Азербайджана бронзу чемпионата мира на этом же снаряде. В 2017 году Степко решил перебраться в Россию и сейчас тренируется в Новосибирске.