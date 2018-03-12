Соединенные Штаты готовы вновь нанести удар по Сирии, если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в районе Восточная Гута под Дамаском.

Как передает ТАСС, с таким предупреждением выступила в понедельник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности.

«Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы продемонстрировали, мы выберем. Мы готовы вновь выбрать его», — заявила американский постпред.

Незадолго до этого американская делегация распространила проект резолюции с требованием прекратить военные операции в Дамаске и его пригороде.