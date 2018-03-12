Задержаны граждане Ирана, занимавшиеся незаконным оборотом лекарственных средств.

Как сообщили АПА в Генпрокуратуре, в ходе обыска квартир в Баку, в которых проживали граждане Ирана Жахани Хивех Чи Хамид и Фахри Дамешгиех Хосро, были выявлены противозаконные действия. Так, в ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что указанные лица занимались ввозом в Азербайджан лекарственных препаратов без таможенных деклараций.

Также было установлено, что гражданин Ирана Гахремани Хафез Хабиб, следовавший 21 февраля на пассажирском автобусе марки «Scania» (86b666-10) по маршруту Тегеран-Баку-Тегеран, спрятал в салоне этого автобуса 100 единиц лекарственного препарата «Canotix 50 units» и попытался тайно пронести их через Астаринский таможенный пункт.

Также в ходе следствия выяснилось, что Абизаде Имран Ибрагим оглу в различные периоды с ноября 2017 года по февраль 2018 года тайно проносил через Астаринский таможенный пункт 245 единиц лекарственного препарата «Canotix 100 units» на общую сумму 16 тысяч 515 манатов и продал их жительнице города Баку Галандаровой Закие Газанфар гызы.

В связи с указанными фактами в отношении задержанных лиц были выдвинуты обвинения по соответствующим статьям УК Азербайджана, в отношении Фахри Дамешгиех Хосро и Гахремани Хафеза Хабиб была избрана мера пресечения в виде ареста.