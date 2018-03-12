Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

На встрече обсудили вопросы сотрудничества между Парламентской Ассамблеей ОБСЕ и Азербайджаном, отметили важность развития связей в духе конструктивного диалога и понимания.

В ходе встречи обменялись мнениями о переговорном процессе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Министр Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что попытки изменить международно признанные границы государств путем применения силы неприемлемы.

Здесь также коснулись предстоящих в Азербайджане президентских выборов.

Министр Эльмар Мамедъяров заявил, что выборы будут свободными, справедливыми, прозрачными и демократическими и отразят волю азербайджанского народа.

Он довел до внимания, что работы по подготовке к выборам ведутся Центризбиркомом на профессиональном уровне.

Георгий Церетели отметил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ будет наблюдать за выборами с беспристрастной и нейтральной позиции.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития отношений между Азербайджаном и ПА ОБСЕ, вопросах, стоящих на повестке дня ОБСЕ.