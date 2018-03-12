Предварительной причиной крушения самолета в Катманду стала ошибка экипажа, передает РИА «Новости».
Об этом рассказал руководитель аэропорта.
Читайте также: В Непале разбился пассажирский самолет: 50 погибших
Предварительной причиной крушения самолета в Катманду стала ошибка экипажа, передает РИА «Новости».
Об этом рассказал руководитель аэропорта.
Читайте также: В Непале разбился пассажирский самолет: 50 погибших
Дата: 2018/03/12 21:32
Раздел: Мир
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