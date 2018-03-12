Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

«Уважаемый президент. Я был глубоко опечален трагической вестью о пожаре в Республиканском наркологическом центре в Хатаинском районе Баку, который унес жизни людей. От имени Совета Европы и от своего имени я выражаю соболезнования семьям погибших, руководству и народу Азербайджана. Совет Европы находится в такое скорбное время рядом с азербайджанским народом».

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсиф бин Ахмад аль-Усаймин также выразил соболезнования президенту Азербайджана: «Известие о пожаре в Республиканском наркологическом центре в городе Баку, повлекшем гибель граждан Азербайджана, глубоко потрясло и огорчило меня. Уважаемый господин президент, Организация исламского сотрудничества разделяет с вами боль в связи с этим ужасным событием. От имени Организации исламского сотрудничества и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, семьям погибших, братскому азербайджанскому народу, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим».

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