Украинцам нужно предоставить возможность завести деньги в Украину и законно инвестировать их в украинскую экономику. Об этом в понедельник, 12 марта, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

О такой идее налоговой амнистии глава государства рассказал на встрече с представителями бизнес-сообщества.

«Я предлагаю еще раз вернуться к обсуждению так называемой нулевой декларации. Мы не можем говорить о том, что каждый украинец в чем-то виноват, нужно дать возможность каждому украинцу уплатить соответствующий налог, согласно закону, завести деньги в Украину, инвестировать их в украинскую экономику и чувствовать себя свободным гражданином свободной страны», — сказал он.

Глава государства предложил присутствующим принять участие в разработке законопроекта о так называемой нулевой декларации.

«Я его не буду подавать сейчас. Но если вы это поддерживаете, я предлагаю нашу совместную работу для того, чтобы защитить прежде всего малый и средний бизнес», — отметил президент.