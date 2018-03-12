О профессии актёра

Да, профессиональное умение пришло ко многим. Мы играем главные роли, наши герои шепелявят, хромают, говорят с акцентом, на нас парики, наклейки, накладки… Но сохранились единицы, способные не только играть роли, но и рассказывать о времени, в котором мы живём, а дороже этого качества в актёре нет. Об этом пишет «Лайф».

О дружбе

Когда называю кого-то другом, то вкладываю в это понятие степень доверия, которую вызывает человек. Отсутствие необходимости изображать что-то. Натуральность и естественность как с одной, так и с другой стороны.

О жизни

Нужно уметь получать удовольствие и радость от всех сторон жизни. Нет низменных и высоких. Это всё жизнь! И даётся она для того, чтобы жить её набело. Первоначально набело. Одноразово.

О надежде

Разочарование — это самое страшное дело, которому подвержены бывают люди. Нельзя допускать, чтобы люди разочаровались.

О личностях

Не надо бояться быть глупым, смешным, нелепым. Человек так устроен, что в нём масса интересного чаще всего остаётся за кругом нашего внимания. Мы идём по первому слою.

О театре

Когда я провожу первые разговоры со своими студентами, я говорю им, что театр — это зона повышенного риска. Социального риска. Ты идёшь в профессию, которая ничего не гарантирует.

О главном

Мой девиз — человеку надо быть человеком. И это, наверное, главная проблема — как человеку человеком быть.

О любви

Что такое любовь? Знаете, когда мы захотели сына, мы просто пошли и сделали его. А вот когда решили завести ещё одного ребёнка, я работал в Будапеште. Марина Вячеславовна приехала ко мне в Венгрию, расстояние её не остановило. Любовь — это когда нет сил терпеть разлуку.

О выборе ролей

Наша сегодняшняя всеядность подготавливает нашу завтрашнюю ненужность. Это одна из моих мыслей, достаточно жёстко сформулированных, которая к нашей профессии очень применима.

О будущем

Если человек не имеет прошлого, он не имеет будущего. Так что забывать — это просто неперспективно.