Первая женщина госсекретарь США Мадлен Олбрайт (Madeleine Albright)однажды сказала: «В аду есть особое место для женщин, которые не помогают друг другу». Как пишет «Вокруг света», согласно новому исследованию, этим местом может стать ваша работа.

Исследование специалистов из Аризонского университета (США) показало, что женщины хуже относятся к коллегам своего пола, чем к коллегам-мужчинам. Если мужчины сравнительно вежливы как с другими мужчинами, так и с женщинами, то представительницы прекрасного пола могут позволить себе грубость в адрес коллег-женщин.

Психологи обратили внимание на это явление еще в 1970-х годах, назвав его синдромом королевы пчел. Предполагается, что добившиеся успеха в карьере женщины сознательно или бессознательно стремятся дистанцироваться от других коллег-женщин, подрывают их авторитет или как минимум не стремятся им помочь. Как правило, такие женщины отрицают существование дискриминации по половому признаку, считая, что все решают деловые качества. При таком подходе звучит вполне логично, что дамы не желают поддерживать потенциальных конкурентов, точнее — конкуренток.

Новое исследование показало, что женщины чаще сталкиваются с невежливостью в свой адрес именно со стороны коллег-женщин.

Интересно, что женщины «не вписывающиеся в гендерные нормы поведения», то есть проявлявшие больше лидерских качеств и настойчивости, чаще подвергались нападкам со стороны коллег. При этом мужчины, проявлявшие настойчивость или несвойственную мужскому полу отзывчивость, реже сообщали о невежливости в свой адрес. В ответ на неприятные ситуации женщины испытывают меньшую удовлетворенность от работы и мечтают сменить род деятельности.

Minval.az