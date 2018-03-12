Индия и Азербайджан рассматривают вопрос возможного открытия прямых авиарейсов.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Индии в Азербайджане Санджай Рана на пресс-конференции.

По словам посла, для этого ведутся интенсивные переговоры между соответствующими структурами.

С.Рана отметил, что открытие прямого авиасообщения позволит увеличить поток туристов в обе страны, а также будет способствовать развитию бизнеса.

Кроме того, посол подчеркнул, что индийские компании также заинтересованы в сотрудничестве в фармацевтической сфере. Так, рассматриваются вопросы создания совместных предприятий.