Знаменитый модельер Юбер де Живанши (Hubert de Givenchy) скончался во Франции. Об этом сообщает агентство AFP. Ему был 91 год.

Юбер де Живанши (полное имя Маркиз Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши) был правнуком известного французского живописца Пьера-Адольфа Бадена и основателем модного дома Givenchy. На его первый модный показ пришли всего 15 человек, зато уже через несколько лет наряды от Живанши носили самые известные женщины планеты — герцогиня Виндзорская, актрисы Грейс Келли и Элизабет Тейлор, Жаклин Кеннеди.

Визитной карточкой модного дома Живанши стало маленькое черное платье, которое носила героиня Одри Хепбёрн в фильме «Завтрак у Тиффани» (1961), информирует «Лайф».