Крупномасштабные военные учения, начавшиеся в понедельник азербайджанской армией, полностью соответствуют V главы Венского документа ОБСЕ 2011 года, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Кажется, МИД Армении только сейчас вспомнил о своих обязательствах по Хельсинкскому заключительному акту и Венскому документу о мерах укрепления доверия. Проводимые ВС Азербайджана широкомасштабные военные учения на своих суверенных территориях соответствуют пунктам V главы Венского документа ОБСЕ 2011 года»,- сказал Гаджиев.

Как сообщал ранее Minval.az, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что Азербайджан не сообщил странам-членам ОБСЕ о подготовке широкомасштабных военных учений.