Известный тележурналист Миршахин Агаев впервые прокомментировал обсуждения вокруг запуска его нового телеканала Real TV.

«Да, Миршахин возвращается, готовьтесь. Не волнуйтесь, я не буду вас ругать, так как у меня не такой характер. Но заслуженный ответ вы получите. Те, кто пишут комментарии, а точнее негатив, в социальных сетях, можете сказать, что вам не нравится?

Конечно, я рядом с государством и буду в передних рядах, сражающихся с вами. Было бы странно, если бы было иначе. Вы оскорбляете меня со ссылкой на чьи-то матерные слова. Но я раскрою ваше нутро, чтобы народ увидел.

Скоро я вновь буду в строю и в течение года и 8 месяцев рассчитаюсь с теми, кто «тявкал» в мой адрес. Я буду не ругать ваших матерей и сестер, а… любить их!», — написал журналист в Facebook.

На днях Нацсовет по телерадиовещанию выдал бессрочную лицензию на спутниковое вещание нового телеканала Real TV, принадлежащего М.Агаеву.