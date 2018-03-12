Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал критику со стороны Владимира Путина нормальным рабочим процессом, передает РИА «Новости».

Песков пояснил, что «работа с президентом всегда сопровождается критикой».

«Мы неоднократно рассказывали, что президент очень требовательный человек, очень требовательный начальник, и это абсолютно нормальный рабочий процесс», — добавил Песков.

По его словам, критике не подвергается только пресс-секретарь, который ничего не делает.

Напомним, что Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC иронично отметил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков «иногда несет пургу».