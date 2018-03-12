«Визит в Азербайджан для нас всегда особенное явление, исходя из того, что Азербайджан для Грузии — особенный стратегический партнер. Мы очень рады, что экономические отношения между нашими странами находятся на пути возрождения», — сказал премьер Грузии Георгий Квирикашвили в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку .

Премьер-министр так же акцентировал внимание на торгово-экономических и гуманитарных отношениях между двумя странами, упомянув статистические данные, обнародованные в начале месяца Национальной администрацией туризма Грузии.

«По данным недавно опубликованной статистики, Азербайджан занимает первое место по количеству визитеров в Грузию, что нас очень радует. Стратегические проекты, которые вы упомянули – проект Баку – Тбилиси – Карс, проект Южного газового коридора, который в дальнейшем присоединяется к Трансанатолийскому и Трансадриатическому газовым коридором — неоценимо важны как с экономической, так и геостратегической точки зрения», — подчеркнул Квирикашвили.

Глава правительства заявил, что Грузия всегда поддерживает позиции Азербайджана в глобальных проектах и это естественно, исходя из стратегического партнерства двух стран.

«Также хочу вас поздравить с 100-летним юбилеем провозглашения первой независимой республики. Это очень важная дата для Грузии и Азербайджана, и я очень надеюсь, что мы достойно ее отметим», — заявил Квирикашвили.