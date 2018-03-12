В Грузии лучший инвестиционный климат, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

«Азербайджан на первом месте среди тех стран, которые осуществляют инвестиции в Грузии. Мы с 2012 года сохраняем эту позицию. Это показатель того, что в вашей стране лучший инвестиционный климат», — заявил И. Алиев в ходе встречи с Квирикашвили. Его слова приводит агентство «Sputnik Грузия».

И. Алиев особенно отметил глобальные проекты, которые объединяют Грузию и Азербайджан.

«Конечно, нас объединяют многие проекты глобального уровня, одним из которых является железная дорога Баку – Тбилиси – Карс, которую мы торжественно открыли в октябре. В этом году реализация проекта газового коридора TANAP (Трансанатолийский газопровод) поднимет наше сотрудничество на новый уровень», — сказал азербайджанский лидер.

Президент Азербайджана также отметил, что сотрудничество между двумя странами успешно развивается не только на региональном, но и на глобальном уровнях.

«Данные успешные шаги еще больше подкрепляют наша дружба и братство. Я уверен, существующие теплые отношения в будущем послужат благополучию наших народов. Еще раз приветствую вас, и я уверен, у этого визита большое значение для будущего развития наших отношений», — подчеркнул азербайджанский лидер.