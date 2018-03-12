За первые два месяца 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил свыше 545 тысяч пассажиров. Данный показатель превышает аналогичный показатель прошлого года на 16 процентов, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

За январь-февраль текущего года на долю национального авиаперевозчика «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) пришлось 222 тысячи пассажиров, на долю национального лоукостера Buta Airways – 63 тысячи пассажиров.

На международных рейсах было обслужено 470 тысяч пассажиров (86,2 процента от пассажиропотока).

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 27 авиакомпаний по 47 направлениям. В десятке самых популярных международных направлений за указанный период – Стамбул, Москва, Дубай, Киев, Доха, Шарджа, Тбилиси, Багдад, Тегеран и Санкт-Петербург. По этим направлениям в январе-феврале совершили полеты 368 тысяч пассажиров.

С марта текущего года регулярные прямые рейсы из Абу-Даби в Баку стала выполнять одна из лидирующих авиакомпаний ОАЭ – Etihad Airways.