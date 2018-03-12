Бывший посол США в Армении Джон Эванс опубликовал статью на страницах издания The National Interest, в которой раскритиковал позицию американских властей в отношении нагорно-карабахского конфликта.

По мнению дипломата, властям США, как и международному сообществу, давно пора признать марионеточный армянский сепаратистский режим в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и «его право на включение в семью наций». В статье отмечается, что в ближайшие дни США посетит лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян.

Избранный «демократическим путем» лидер сепаратистов Карабаха не будет принят администрацией США, в том числе и по той причине, что Вашингтон до сих пор молчит в вопросе независимости Нагорного Карабаха от Азербайджана, негодует американский дипломат.

По его словам, США и другие страны хоть и не признают сепаратистский режим в Карабахе, однако предшественник Саакяна — Аркадий Гукасян дважды посещал США и проводил встречи с представителями Госдепа.