Азербайджанская актриса и певица, «Мисс Азербайджан 1999» Фатима Абаскулиева ответила в социальной сети Instagram на обвинения в сексуальных домогательствах, озвученные в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».

Напомним, что в «Прямом эфире» однокурсница Светлана Марковникова заявила, что Ф.Абаскулиева хотела увести у нее супруга, отметив следующее: «Она домогалась до моего мужа, это было в то же время. Фатя была эксцентричной девочкой, все считали, что она с ветерком, но многое прощали. Мы тогда поехали в гости. И вот ситуация с мужем. Я захожу в комнату, а он лежит на кровати. Над ним склонилась Фатима. Она достала свою грудь, начав теребить соски».

С.Марковникова считает, что ее муж не пытался ухаживать за другой женщиной, а подвергся домогательствам – в «Прямом эфире» Фатима Абаскулиева с юмором отреагировала на слова однокурсницы, но опровергать или подтверждать их не стала.

«Она могла прийти на репетицию в одних колготках, поднять ногу, и все видели, что она забыла надеть трусы!» — вспомнила бывшая однокурсница Ф.Абаскулиевой на ток-шоу А.Малахова.

И если в студии Ф.Абаскулиева никак не отреагировала на обвинения в сексуальных домогательствах, то на своей странице в соцсети Instagram подробно высказалась по этому вопросу, опубликовав нижеприведенный пост:

«Не понимаю, причем здесь моя одежда, как хочу, так и одеваюсь. Одно и то же платье на разных женщинах смотрится по-разному. Если я и моя природная фигуристость заставляет педагога, старца, с женой под боком, с детьми, с которыми я постоянно пересекалась и общалась, зная, что душа моя не окрепшая, зная, что верю, зная, что я этакая отличница, зная, что для него это лишь игра. Тиран и жертва, воспитывая во мне комплексы, делая из меня вещь, травмируя психику своими желаниями и действиями, шантажируя, используя свой авторитет и положение и т.д. Если все это нормально, жить становится противно.

Я была девственницей на предыдущем курсе в другой мастерской, до прихода к Розовскому. Ни с кем в театре я не целовалась, интим исключен тоже, то же самое и на курсе. И тема сосков всем интересна — это ложь. Я не теребила соски ни свои, ни чьи при однокурснице и ее муже. Полный бред».

Напомним, что ранее проживающая долгое время в Москве азербайджанская актриса и певица Ф.Абаскулиева заявила на ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», что 12 лет назад театральный режиссер Марк Розовский принудил ее вступить с ним в интимную связь, обвинив народного артиста России в изнасиловании.