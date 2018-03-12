Азербайджан нарушил взятые на себя перед ОБСЕ обязательства, не сообщив странам-членам этой Организации о проведении военных учений. Об этом написал в своем микроблоге в Твиттере официальный представитель МИД Армении Тигран Балаян.

«Азербайджан начал учения с вопиющего нарушения взятого перед ОБСЕ обязательства: не поставив об этом в известность страны-члены ОБСЕ», — посетовал Балаян.

Кроме того, на тему крупных учений азербайджанской армии высказался и армянский генерал-майор Аствацатур Петросян.

«Мы должны проявить последовательность, посредством разведданных также понять, какую цель преследует Азербайджан этими своими широкомасштабными военными учениями, ведь это учения, имеющие военно-стратегическое значение – по оперативно-стратегическим важнейшим направлениям, где будут вестись наступательные бои и отрабатываться тактика контратак», – сказал он.

По его словам, по законам войны, военным действиям почти всегда предшествуют масштабные военные учения.

«Под видом военных учений, сборов концентрируют все силы, и под маской этих учений потихоньку переходят ко второму этапу, моделируют войну. Это не исключено, мы должны быть готовы, не игнорировать любое мнение», – подчеркнул он.

Как уже сообщал Minval.az, 12 марта в Азербайджане стартовали широкомасштабные учения с участием различных видов, родов войск, объединений и соединений вооружённых сил республики. К учениям привлечено до 25 тысяч военнослужащих личного состава, до 250 единиц танков и другой бронетехники, до тысячи ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Minval.az