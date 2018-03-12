«В передачах, где ведутся дискуссии, ток-шоу, необходимо говорить о серьезных социальных проблемах, и зритель нуждается в этом. Если кто-то говорит, что такие передачи не интересны зрителю, то он ошибается».

Об этом АПА сообщил глава Департамента отдела Мониторинга Национального совета по телевидению и радио (НСТР) Таваккул Дадашов.

Он отметил, что общество заинтересовано в экстрасенсах и ясновидящих: «Если это актуально, то такие вопросы порой можно обсуждать с участием серьезных экспертов. Однако когда это продолжается постоянно, то чувствуются другие тенденции. На данный момент некоторые телеканалы для рейтинга регулярно выбирают эти темы для вещания. Иногда наблюдается, что некоторые ведущие вынуждены это делать. Потому что от них требуют рейтинг. Конечно, это нехорошо. Однако есть и каналы, где такого вообще нет. Значит и без экстрасенсов можно набирать рейтинги».

Т.Дадашев отметил, что некоторые лица, известные в обществе как экстрасенсы и целители, чаще всего появляются в передаче «El bizim,sirr bizim», транслируемой на телеканале Space: «Чем чаще они выходят в эфир, тем чаще рекламируют себя. Такие экстрасенсы иногда позиционируют себя как люди, знающие свое дело лучше врача. В последнее время они настолько уверены в себе, что позволяют себе неуважительное отношение к зрителям и участникам передачи, дают волю неуместным эмоциям, демонстрируют не подобающее эфиру поведение. Все это вызывает беспокойство. Такое ощущение, что телеканалы и передачи зависят от «экстрасенсов». Такого рода случаи являются предметом мониторингов, об этом постоянно докладывается руководству Совета».