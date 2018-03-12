Самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla потерпел крушение неподалеку от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана, передает РИА Новости.

По данным издания, бортовой номер самолета — S2-AGU. Во время захода на посадку он не попал на взлетно-посадочную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от аэропорта.

При крушении самолета погибли 50 человек, передает Kathmandu Tribune.

Сообщается, что всего на борту находились 67 пассажиров и четыре члена экипажа.

​​Согласно данным сайта Flightradar24, разбился самолет Bombardier Dash 8 Q400. Ему было 17 лет. Как сообщили в администрации аэропорта, причиной аварии стал технический сбой на борту.