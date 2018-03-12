По предварительным данным Национальной службы статистики, общий объем прямых иностранных инвестиций в 2017 году составил 1861.9 млн долларов США, что на 16.2 процента превышает показатель 2016 года.

Больше всего денег в Грузии вложили инвесторы из Азербайджана, Турции, Соединенного Королевства, Нидерландов и Чехии, сообщает Minval.az со ссылкой на «Грузия онлайн».

По объему полученных инвестиций лидируют следующие отрасли – транспорт и связь, финансовый сектор, строительство, энергетика и недвижимость.

Сельское хозяйство – единственная отрасль, где отмечается снижение инвестиций до семи процентов.