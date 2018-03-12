Представители Генштаба ВС Турции провели презентацию ударных вертолетов отечественного производства T-129 ATAK, задействованных в операции «Оливковая ветвь».

Как передает Анадолу, вертолеты АТАК, имеющие отличные летно-технические характеристики, граждане Турции помнят по показательным выступлениям, организованным турецкой Государственной компанией авиационно-космической промышленности (TUSAŞ).

T-129 ATAK с пятилопастным основным ротором оборудован системой обнаружения целей нового поколения, эффективным вооружением, комплексом цифрового бортового оборудования и компьютерной системой управления.

Вертолет успешно выполняет сложные маневры, такие как снижение под острым углом, поворот вокруг своей оси со стабильным носом или хвостом и так далее.

Ударный вертолет АТАК оснащен отечественным вооружением и системой управления местного производства.

На нем установлены ракеты лазерного наведения «Джирит» и противотанковые ракеты дальнего радиуса действия «Мызрак».

Кроме того, вертолет способен наносить удары противотанковыми ракетами, неуправляемыми реактивными снарядами, ракетами «воздух-воздух», и на нем установлена 20-миллиметровая скорострельная пушка.

Благодаря системе ночного видения нового поколения и усовершенствованной системе тепловизоров АТАК может наносить удары с больших расстояний.

За последний год ударные вертолеты ATAK неоднократно применялись в ходе антитеррористических операций.