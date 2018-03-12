Группа жителей Марнеульского района, где компактно проживают азербайджанцы, выразила протест в связи с новым решением руководства района.

Как сообщает АПА, решение исполнительной власти Марнеули связано со сносом торговых ларьков, стоящих вдоль центральной дороги.

В руководстве ИВ сообщили, что снос связан с тем, что указанные торговые точки портят внешний облик района.

Группа жителей собралась перед зданием мэрии, чтобы выразить протест. Недовольные решением ИВ люди сказали, что это приведет к потере заработка и ухудшению материального положения семей.

Участники пикета были приглашены на встречу с главой исполнительной власти Марнеули Темуром Абазовым. В настоящее время встреча продолжается.