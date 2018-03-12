В министерстве налогов Азербайджана произведено новое назначение.

Министр налогов Микаил Джаббаров назначил Манафа Байрамова своим новым советником.

В свое время Байрамов занимал в министерстве должность начальника Бакинского налогового департамента. Советник налоговой службы третьего ранга был уволен в ноябре 2005 года по приказу бывшего министра налогов Фазиля Мамедова. В качестве причины увольнения на тот период указано нарушение Байрамовым дисциплинарных правил и невыполнение прогнозных показателей. С 2008 года по конец прошлого года он являлся советником Шахина Мустафаева, отмечает Репорт.