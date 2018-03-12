13 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4°, днем 5-7°.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. В некоторых северных и восточных районах возможны дожди, в горных и предгорных районах – снег, местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 1-5°, днем 7-12°, в горах ночью 0-5°мороза, днем 3-8° тепла.