Председатель Национального центра стратегического мышления, экс-глава партии Мусават Иса Гамбар 14 марта будет выписан из больницы Hacettepe в Анкаре.

Глава Центрального исполнительного аппарата Партии Мусават Гюльага Асланлы сообщил Report, что состояние здоровья Исы Гамбара полностью нормализовалось: “По имеющейся у нас информации, в среду, 14 марта, он будет выписан из больницы. Вероятно, в конце этой недели, самое позднее в начале следующей недели он будет в Баку”.

Г.Асланлы заявил, что при необходимости очередного обследования, Иса Гамбар вновь будет направлен в турецкую больницу: “Умения азербайджанских врачей налицо”.

Напомним, что 13 января резко ухудшилось состояние здоровья Исы Гамбара, в связи с чем он был экстренно доставлен в Центральную клиническую больницу, на сердце пациента были установлены стенды. 23 февраля И.Гамбар вновь был госпитализирован. В Центральной Клинической больнице сообщили, что очередное обращение никак не связано с проблемами на сердце, а пациент помещен в стационар. После совещания башгана партии Арифа Гаджилы с главврачом Центральной Клинической больницы, было решено перевести Ису Гамбара на лечение в больницу “Hacettepe” в Анкаре.