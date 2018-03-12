Россия создает в Иране специальный сервисный центр по послепродажному обслуживанию техники противовоздушной обороны (ПВО).

Как передает РИА Новости, об этом заявил помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

«Тот же Иран, куда мы поставили свою технику ПВО, сейчас (там — ред.) делаем специальный сервисный центр», — сказал Кожин в интервью телеканалу «Россия 24»

Он отметил, что направление ВТС по созданию российских сервисных центров «будет обязательно развиваться».

Россия в 2016 году поставила Ирану по ранее заключенному контракту оборонительную зенитную ракетную систему С-300.