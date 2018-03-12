Вьетнамский поп-певец был арестован по обвинению в убийстве 20-летней девушки, которой он засунул в горло чеснок. По версии следствия, убийство было частью обряда экзорцизма, который 40-летний Нгуен Виет Куонг провёл после того, как убедился, что девушка одержима злыми духами. Тело погибшей было найдено после того, как закончилась вечеринка, сообщает Daily Mail.

Нгуен и его жертва, известная только по имени Гуйен, отправились в квартиру в центре Ханоя с ещё двумя друзьями рано утром в понедельник. Там они приняли наркотики, которые вызвали сильные галлюцинации. Несколько часов спустя Нгуен и Гуйен решили, что они оба одержимы, и стали класть себе в горло зубики чеснока. Однако затем мужчина стал помогать своей подруге, насильно удерживая её, отмечает Лайф.

В результате девушка погибла от удушья. Позже полиция обнаружила в её горле 33 зубчика чеснока.