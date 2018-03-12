9 марта 2 человека на лодке с мотором «Yamaha-85» и бортовым номером «SA-284» отправили в пункт береговой охраны ГПС «Kələdəhnə» сигнал о проблемах.

Как сообщили АПА в пресс-центре ГПС, пункт береговой охраны установил связь со сторожевым кораблем, несущим службу в южном направлении. Были установлены координаты плавсредства.

В результате оперативно-поисковых мероприятий в 2,5 милях от берега была обнаружена рыбацкая лодка, которая в условиях сильного ветра была отбуксирована на берег.

Спасенными оказались жители села Шахагаджы Астаринского района Гулиев Гасангулу Агагулу оглу и Нематов Наиль Фейзулла оглу.