Президент России Владимир Путин заявил, что ему пришлось принимать решение сбить самолет в день открытия Олимпийских игр в Сочи. Об этом он рассказал в фильме Андрея Кондрашова «Путин», который опубликовали в соцсети «Одноклассники», передает Minval.az со ссылкой на «Ленту».

По словам президента, когда он вместе с руководителями Международного олимпийского комитета (МОК) направлялся на стадион «Фишт», из оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпиады поступила информация о захвате самолета, следовавшего из Харькова в Стамбул. Речь идет о самолете Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines. Тогда, как говорится в фильме, пилоты сообщили, что у одного из пассажиров была бомба.

Как вспомнил Путин, сотрудники штаба заявили ему, что в соответствии с планом, предусмотренным на подобный случай, самолет рекомендуется сбить. «Я им сказал: действуйте в соответствии с планом. На вопрос тех, кто ехал в автобусе (иностранных гостей — прим. ред.), я сказал: все хорошо», — рассказал президент.

«Я, к сожалению, ничего не мог им сказать до полного выяснения всех деталей. Минут пять, может быть, семь прошло. Раздался второй звонок, и тот же самый руководитель штаба по линии безопасности сказал, что это была пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро садится», — добавил глава государства.

Глава ФСБ Александр Бортников, также снявшийся в фильме, пояснил, что «президент взял всю ответственность на себя, он не перекладывает ответственность на других».