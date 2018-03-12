До трагедии мать Сэма Балларда Кэти была уверена, что его сына-регбиста ничто не может сломить. А поломавшее молодому парню жизнь существо оказалось размером с ноготь.

Сэм заразился эозинофильной пневмонией после того, как съел улитку на спор во время пьяной вечеринки у себя дома в 2009-м. Тогда парню стало плохо и его отвезли в больницу. Оказалось, что это был крысиный цепень и он парализовал организм Сэма, пишет the Sun.

Эти глисты встречаются у грызунов, но могут передаваться и через улиток и слизней, которые едят фекалии крыс. У людей заражение проходит, как правило, без симптомов, но в редких случаях случаются поражения головного мозга. У Сэма оказался именно этот случай, он впал в кому на 420 дней.

«Болезнь Сэма сильно отразилась на нашей семье. Она навсегда изменила нашу жизнь», отметила Кэти Баллард.

Три года назад Сэма выписали из больницы, и друзья, с кем он пил, быстро окружили его заботой, взяли на себя обязанности посменного ухода за другом. Позже они собрали деньги на сиделку, что работает по 24 часа в сутки за $25 тыс. в год. Она настраивает ему аппаратное кормление и контролирует его температуру тела.

В 2016-м Кэти получила от Национальной системы страхования от несчастных случаев компенсацию в размере $400 тыс. В 2017-м ей сообщили, что выплаты сокращаются на две трети. В результате у семьи остаётся лишь $100 тыс. гарантированных по страхованию и собранные друзьями $25 тыс. на сиделку. В НССНС сообщили, что они ищут способы посодействовать пострадавшим с большей помощью, но вся эта бюрократия очень непростая.