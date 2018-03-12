Красногорский городской суд Московской области приговорил к 13 годам колонии Мехмана Керимова. Он обвинялся в убийстве двух предпринимателей — Владимира Савкина и Юрия Брилёва. В мае прошлого года убийца выстрелил в своих жертв из пистолета, а организатором преступления следствие считает лично экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

«Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Мехмана Керимова, осудив его на 13 лет колонии строгого режима», — приводит ТАСС заявление пресс-службы суда.

Напомним, сам Тельман Исмаилов заочно арестован по обвинению в организации двойного убийства и незаконном обороте оружия. Миллиардер объявлен в международный розыск, он попросил политического убежища во Франции.

Помимо Мехмана Керимова на территории России под стражей содержится брат экс-владельца Черкизона Рафик Исмаилов, которому также предъявлены обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия.