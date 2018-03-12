Правительство Азербайджана в 2017 году направило из госбюджета 101,4 млн манатов ($59,5 млн по текущему курсу) на финансирование деятельности диппредставительств республики за рубежом, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

В 2016 году правительство направило на эти цели 100,7 млн манатов. Таким образом, в 2017 году объем расходов на эти цели увеличился на 0,7%.

«В 2017 году из госбюджета на обеспечение деятельности 73 диппредставительств и консульств Азербайджана за рубежом было выделено 101,4 млн манатов», — отмечается в отчете правительства за 2017 год.