В Грузии оппозиционная партия бывшего президента республики Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) обвинила премьер-министра Георгия Квирикашвили в измене национальным интересам и потребовала его отставки. Поводом для радикального требования стало примирительное обращение премьера к российским властям с предложением начать прямые переговоры с Москвой.

С заявлением о необходимости немедленной отставки премьер-министра и всего правительства, в субботу выступила один из лидеров ЕНД, бывший начальник «Национальной полиции Украины» Хатия Деканоидзе. Она назвала «позорным» обращение премьера к российским властям, в котором глава правительства изъявил готовность начать прямой диалог с Москвой, а также властями Абхазии и Южной Осетии.

«Премьер-министр должен уйти, поскольку он «цацкается» с враждебной Россией в то время, когда родителям не выдают тело нашего гражданина Арчила Татунашвили, убитого в Цхинвали», – заявила оппозиционер. Другой лидер ЕНД, бывший министр культуры Ника Руруа назвал поступок премьера «трусостью».

У дома председателя правительства состоялась акция протеста молодежных неправительственных организаций. Они также обвинили премьер-министра в «капитулянтстве» и потребовали его отставки. Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» выразили полную поддержку главе правительства, назвав его обращение» мудрым и своевременным».