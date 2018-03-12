Часть выступления президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием, посвященная новейшим видам российского стратегического вооружения, стала для Пентагона «разочаровывающей, но не неожиданной», заявил в воскресенье министр обороны США Джеймс Мэттис.

«До каждой из систем, о которых он (Путин — ред.) говорит, еще несколько лет (работы — ред.), и я не вижу, что они меняют военный баланс», — приводит слова Мэттиса пресс-служба Пентагона. По его словам, он также «не видит изменений в российском военном потенциале».

«В конечном счете, они (Россия — ред.) могут потратить (на оружие — ред.)все деньги; это не изменит мою стратегическую оценку. Я только предполагаю, что это (разработка оружия — ред.) будет за счет больших издержек для российского народа. Это ничего не изменит», — цитирует его Интерфакс.

При этом Мэттис отметил, что в предыдущей части выступления российского президента можно было заметить желание снизить напряженность между РФ и странами НАТО. Он также заявил, что системы противоракетной обороны в Восточной Европе направлены не против РФ, а против Ирана и КНДР. Мэттис добавил, что российские военные достаточно профессиональны для осознания этого.