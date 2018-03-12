Широкомасштабные учения с привлечением 25 тыс. личного состава начались в понедельник в Азербайджане.

«К учениям привлечены до 25 тыс. личного состава военнослужащих, до 250-и единиц танков и другой бронетехники, до 1 тыс. ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения»,- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны республики.

В учениях участвуют различные виды и роды войск, объединения и соединения азербайджанской армии.

Учения продлятся до 17 марта.