Депутат, член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности, и предпринимательству Милли Меджлиса Вахид Ахмедов рассказал о своем видении ситуации в Азербайджане после президентских выборов, которые пройдут 11 апреля:

«В связи с президентскими выборами идут многочисленные полемики и разговоры. Список кандидатов известен. Ко всем из них я отношусь положительно. Естественно, фаворитом является нынешний президент Ильхам Алиев, это ясно, население поддерживает его. Население положительно восприняло проводимую в последнее время Ильхамом Алиевым политику, в частности начало экономических реформ, несмотря на мировой кризис: принятие в 2016 году Стратегической дорожной карты Азербайджана, предпринятые в 2017 году серьезные шаги для развития экономики страны, а также проведение кадровых, структурных и институционных реформ. В особенности, проведенные в сферах сельского хозяйства и промышленности работы сделали еще более неизбежным переизбрание Ильхама Алиева президентом. Во-вторых, естественно, для доведения до конца начатых работ население Азербайджана видит на посту президента Ильхама Алиева, и, наверное, население проголосует за него», — цитирует его слова газета «Ени Мусават».

По словам В.Ахмедова, в Азербайджане дан старт реформам, и они продолжатся. Более того, граждане страны станут свидетелями определенных кадровых реформ, заявил парламентарий.

«Произойдет слияние или упразднение некоторых госорганов. Потому что в период президентства Ильхама Алиева время от времени мы становились свидетелями этого. Возможно, после президентских выборов 2018 года в соответствии с Конституцией будет сформирован новый состав правительства, произойдут определенные кадровые изменения. Естественно, все эти вопросы находятся в полномочиях господина президента. Эти шаги окажут положительное влияние на экономическое развитие страны», — подчеркнул он.