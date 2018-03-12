Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визитов в Россию иногда привозит президенту Владимиру Путину его любимый сорт пива. Об этом российский лидер рассказал в фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин», который выложен на YouTube в воскресенье, 11 марта.

«Мне Ангела [Меркель] время от времени [привозит] несколько бутылочек радебергского пива», — сказал Путин.

В январе во время встречи с руководителями отечественных изданий Путин не согласился с тезисом редактора журнала «Огонек» Сергея Агафонова о том, что водка — это часть национальной гордости. «Какая гордость? Это не культура, в лучшем случае субкультура», — заметил президент.

Ранее в книге «От первого лица» глава государства рассказывал, что во время работы в Дрездене в 1980-х годах он с семьей или коллегами часто ездил в маленький город Радеберг, где был один из лучших пивных заводов в Восточной Германии, напоминает ТАСС.